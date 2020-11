Minister Slob over antihomoverklaring: “Dat is een brug te ver”

Taakstraf geëist voor dreigbrief aan Russische ambassadeur: ‘Het zijn beesten’

Het Openbaar Ministerie heeft een taakstraf van 30 uur en een psychiatrische behandeling geëist tegen een Hagenaar die een dreigbrief stuurde naar de Russische ambassadeur. Dat meldt mediapartner Omroep West. De man erkende dat hij ‘te agressief’ was geweest, maar het zou de enige taal zijn die Russen verstonden. ‘Het zijn beesten’, zei verdachte in de rechtbank.

Hagenaar B. beweerde dat de geheime dienst een aanslag op hem had gepleegd. Zo beweerde hij dat de ambassadeur hem had willen vermoorden bij een verkeersongeval op de Groot Hertoginnelaan. Verder waren er ‘Russische vechthonden’ op zijn stoep geweest en werd hij geïntimideerd door mannen die hem in de gaten hielden.

Na deze incidenten schreef de Hagenaar in mei 2019 een dreigbrief naar de Russische ambassadeur, met afschriften naar Radio Veronica en de Europese Commissie. B. spreekt daarin van ‘wraak’ en verwijst naar het neerschieten van een ambassadeur in Turkije en het vergiftigen van meer consuls. ‘U heeft daar niet van geleerd. Als er iets gebeurd met mijn zoon, bent u in gevaar’, luidde de tekst.

Psychoses

‘Ik wilde hem niets aandoen. Het ging alleen om de boodschap’, verklaarde de verdachte dinsdag in de rechtbank. Maar de ambassadeur had de dreiging wel serieus genomen en de Nederlandse regering om het waarborgen van zijn veiligheid gevraagd. Volgens psychiaters is dit feit de Hagenaar deels toe te rekenen. Hij lijdt aan psychoses en had in die tijd minder medicijnen ingenomen die de waanbeelden kunnen onderdrukken.

De deskundigen achten het gevaar op herhaling groot. Maar volgens B. is hij er nu wel klaar mee. Hij heeft drie boeken geschreven en daar zou alles in staan. De officier van justitie vond de dreiging ernstig. ‘Ambassadeurs moeten ongehinderd hun werk kunnen doen, dit is schadelijk voor de internationale betrekkingen.’

Gedwongen medicatie

Het OM eiste 30 uur taakstraf, psychiatrische behandeling en zo nodig gedwongen medicatie. Verder mag de man niet meer in de buurt van de Russische ambassade of ambtswoning komen en geen brieven meer sturen. De advocaat van de verdachte vroeg om vrijspraak. De ambassadeur had moeten weten dat de man een psychiatrisch patiënt was, aangezien hij al eerder post van hem had ontvangen.

De Hagenaar zou telkens gewone gebeurtenissen op straat in verband brengen met internationaal nieuws. Zo zag hij Turkse mannen bij een bushalte en dacht hij dat zij verantwoordelijk waren voor de coup die in Turkije was gepleegd. Voor de officier was dit geen reden om mee te gaan met het verzoek tot vrijspraak. Zij gaf aan dat ook iemand die zo denkt gevaarlijk kan zijn en wil daarom dat de verdachte behandeld wordt.

De rechter doet uitspraak op 24 november.