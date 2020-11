“Vuurwerkverbod is het domste besluit wat ze kunnen nemen”

De in Laak wonende Leo Dommanschet is niet te spreken over het kabinetsvoornemen om dit jaar vuurwerk te verbieden bij de jaarwisseling. “Dat is traditie en dat is wat mensen tegen de borst gaat stuiten: er wordt weer een traditie ontnomen”, zegt Dommanschet in Haags Bakkie op Den Haag FM.

“Ik snap best de zorg, maar het is niet het oplossen van het probleem om dat te verbieden. En wie gaat nu zeggen wat er qua corona over zeven weken aan de hand is? Dat weten we nu nog niet. Gister waren er 1000 minder besmettingen dan eergisteren, als dat met duizend per dag afneemt dan hebben we helemaal niks meer eind december. En dan hebben we ook geen vuurwerk.”

Bij de Dierenambulance wordt positief gereageerd op een aanstaand vuurwerkverbod. “We zijn er heel blij mee”, zegt Linette Eveleens op Den Haag FM. “Het is elk jaar weer een hele hoop dierenleed ook. Niet alleen voor mensen die verwondingen oplopen, maar ook voor dieren. Al zijn het vooral die knallen maar die wat minder zijn, dat zou al mooi zijn.” Dommanschet: “Ik weet dat er best een hoop dierenleed is door al die harde knallen en dat ze dat verbieden: Oké, prima. Maar ga niet alles verbieden.”

Robert Barker van de Partij voor de Dieren is positief over een aanstaand vuurwerkverbod. “De zorg is al overbelast, dit kun je er in de zorg niet bij hebben”, zegt Barker in West Wordt Wakker. Barker is sowieso geen voorstander van particulier vuurwerk. “Omdat daar vaak slachtoffers bij vallen. Het veroorzaakt schade bij mens en dier.”

Illegaal vuurwerk

“Wat je nu gaat krijgen is dat ze naar alle landen om ons heen gaan. En de meeste erge dingen gebeuren met het vuurwerk als mensen zelf gaan knutselen”, stelt Dommanschet, hij vermoedt dat er meer illegaal vuurwerk zal worden gekocht bij een verbod op de Nederlandse handel. “Dat is toch een abc’tje? Dat ze dat nou op het binnenhof niet snappen… ”

Vreugdevuren

Dommanschet vreest dat kabinetsvoornemen en de coronamaatregelen ook invloed kunnen hebben voor het laten doorgaan van de vreugdevuren: “Waarschijnlijk ook weer geen vreugdevuur. Nu zijn eindelijk de vergunningen rond, alles is in kannen en kruiken. Als dat ook nog eens weggaat… Hoe ga je dat handhaven?”, zegt Dommanschet boos. Een besluit daarover is nog niet genomen.

“Luister, ik ben nu 61. Ik ben mijn wilde haren kwijt. Maar had dat nou niet gedaan als ik een jaartje of 15/ 16 was. Gewoon schijt aan hebben, dan maar opgepakt. Ik kan de jeugd heel goed begrijpen. Ik vind het het domste besluit wat ze kunnen nemen. Het is niet verstandig”, aldus Dommanschet. “Ja het gaat los.”

Burgemeester Van Zanen

Burgemeester Jan van Zanen liet eerder al weten dat er nog een besluit moet worden genomen over het doorgaan van de vreugdevuren op Scheveningen en Duindorp. In oktober liet Van zanen weten dat de vergunningen er goed uitzien, maar dat corona spelbreker zou kunnen worden. “Begin december wordt dan het go or no-go moment. Daarover ga ik eerst in gesprek met de bouwers. Het kan dan trouwens ook zo zijn dat als bij ons de seinen op groen staan, de bouwers zeggen dat ze de organisatie in deze korte tijd niet meer op zich kunnen nemen en dat het lastig wordt met sponsors”, aldus Van Zanen.