171 nieuw gemelde coronabesmettingen in Den Haag

In de afgelopen 24 uur zijn er in Den Haag 171 meldingen bijgekomen van personen die positief getest zijn op het coronavirus, dat nagenoeg gelijk aan het aantal nieuwe meldingen van dinsdag (176). Dat valt op te maken uit de cijfers rondom corona die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bekend heeft gemaakt en verzameld worden op de website corona-lokaal.nl. Er zijn in Den Haag in het afgelopen etmaal drie nieuw gemelde overlijdens en twee nieuw gemelde ziekenhuisopnames bijgekomen.

Landelijk gezien zijn er in de afgelopen 24 uur 5424 nieuwe besmettingen bijgekomen. Dat zijn er 738 meer dan dinsdag het geval was. Daarnaast zijn er landelijk 76 nieuw gemelde overlijdens. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven.