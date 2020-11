Filmproject ‘Oorlog in Den Haag’ levert 88 authentieke films op

De oproep van het Haags gemeentearchief om beeldmateriaal in te leveren voor het filmproject ‘Oorlog in Den Haag’ heeft flink wat materiaal opgeleverd. “Inmiddels hebben we nu 88 authentieke films aan onze collectie mogen toevoegen”, zegt gemeentearchivaris Ellen van der Waerden in Haags Bakkie op Den Haag FM.

In haar oproep verzocht het gemeentearchief om bewegend beeld uit Den Haag, Voorburg, Leidschendam en Rijswijk uit de periode 1939 – 1946. “Dat heeft geleid tot mooie en bijzonder filmpjes van mensen. Dat is prachtig.”

Een compilatie van het inmiddels ingezamelde materiaal is vanaf zondag 22 november te zien bij TV West, daarnaast is het verzamelde beeldmateriaal ook te zien op het YouTube-kanaal van het gemeentearchief.

Tekst gaat verder onder video.

De zoektocht naar beeldmateriaal vanuit Den Haag is nog niet voorbij zo vertelt Van der Waerden: “Als er materiaal is kom het dan brengen, want we willen het heel graag in onze collectie hebben. We plaatsen alles online in onze beeldbank, daarnaast hebben we een YouTube-kanaal en we plaatsen dingen op Facebook.” Materiaal is via de website van het gemeentearchief nog altijd in te sturen.

‘Bijzonder jaar’

De zoektocht naar beeldmateriaal van de bezetting is onderdeel van de viering van 75 jaar vrijheid, een evenement wat door corona dit jaar kleinschaliger wordt gevierd dan de bedoeling was. Zo konden verschillende grootse evenementen dit jaar door corona niet doorgaan. “Ontzettend jammer dat dat niet kon”, zegt Van der Waerden. “Dit is niet op die manier in te halen, dit was echt een hoogtepunt naartoe werd gewerkt. Dit bijzondere jaar wat we zouden meemaken kun je niet verplaatsen naar volgend jaar.”