Fractievoorzitter Hanneke van der Werf op derde plek van kandidatenlijst D66

D66 Den Haag-fractievoorzitter Hanneke van der Werf heeft een derde plek gekregen op de conceptkandidatenlijst van D66 voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Ze is na lijsttrekker Sigrid Kaag de hoogste nieuwkomer op de lijst. “Het is een eer om op deze hoge plek op de lijst te mogen staan”, zegt Van der Werf.

“Ik heb me zes jaar lang met hart en ziel ingezet voor de inwoners van mijn geliefde Den Haag, een stad waar ik inmiddels ruim twaalf jaar woon. Dit is een stad waar ontzettend veel gebeurt, die ervaring neem ik graag mee om het verschil te kunnen maken in het andere Den Haag.” Van der Werf zit sinds 2014 namens D66 in de Haagse raad.

Ook het Haagse D66 raadslid Fonda Sahla heeft een plek gekregen op de advieslijst, zij staat op nummer 27. “Ik ben blij en trots dat ik op deze prachtige lijst sta”, reageert Sahla. Van 19 november tot 1 december kunnen de leden van D66 stemmen over de advieslijst.

Dit is onze kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021! #trots D66-leden kunnen vanaf 19 november hun stem uitbrengen voor de lijst. Meer weten over #teamD66? Check:https://t.co/FiOuXrmQI0 pic.twitter.com/4lITKSADsq — D66 (@D66) November 11, 2020

“Met Hanneke in de Kamer krijgt Nederland er een bevlogen en kundige volksvertegenwoordiger bij. En met Fonda in de Kamer is Nederland een inspirerende voorvechter van kansengelijkheid rijker. Gelukkig hebben we met Marije Mostert ook een vervanger klaar staan die meteen van meerwaarde kan zijn voor de raadsfractie”, zegt vicefractievoorzitter Dennis Groenewold.

‘Klimaatstaker’ Stijn Warmenhoven

Ook de Haagse ‘klimaatstaker‘ Stijn Warmenhoven is op de lijst te vinden en wel op plek 43. Warmenhoven richtte Youth for Climate op en is bekend van de grote klimaatdemonstratie in 2019. “Ik wil dat er meer jongerenparticipatie komt in de politiek. Ik wil dat er meer vaart wordt gezet achter de klimaatdoelen van Parijs. Ik wil dat er meer inclusiviteit komt in heel Nederland en als laatste wil ik dat er goed en betaalbaar onderwijs komt in heel Nederland”, zegt hij in een video op Twitter.