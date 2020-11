KHN in gesprek met premier Mark Rutte over steun en perspectief voor horecasector

Hoofdkantoor International Geothermal Association komt in Den Haag

De International Geothermal Association (IGA) vestigt haar operationele hoofdkantoor vanaf 2021 in Den Haag, dat is dinsdag bekendgemaakt. Voorheen was het operationele hoofdkantoor te vinden in Bonn, Duitsland.

De IGA vertegenwoordigt de wereldwijde geothermie-industrie bij internationale organisaties zoals de Verenigde Naties, de Wereldbank, het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie en het Internationaal Energieagentschap. De internationale organisatie zegt verheugd te zijn om zich te vestigen in de politieke hoofdstad van Nederland en omringd te worden door ambassades, industriepartners en succesvolle toepassing van geothermie.

“In het komende decennium zullen we de geothermie-sector zien uitgroeien tot een volwassen energieleverancier die in staat is om klanten een kosteneffectieve, schone energiebron te bieden. Aardwarmte heeft bovendien het voordeel, dat het een constante stroom van energie kan leveren, in tegenstelling tot zon en wind, die weersafhankelijk zijn”, vertelt Marit Brommer van IGA. “Met Den Haag als nieuwe vestigingsplaats kunnen we het geothermische potentieel ontsluiten door een wereldwijde coalitie van gelijkgestemden op te bouwen die de standaardisatie-, investerings- en duurzaamheidsdoelstellingen zullen aansturen.”

Tekst gaat verder onder tweet.

International Geothermal Association (IGA) naar Den Haag ­čöŚ: https://t.co/ZJoHmFpuQs@GroenLiesbeth: "Past perfect bij de regio en de stappen die we zetten naar schone energie."@Sbruines: "Bedrijven die wereldwijde energietransitie ondersteunen van harte welkom in Den Haag." pic.twitter.com/qgcQm06mRV — Newsroom Den Haag (@Newsroom070) November 11, 2020

‘Den Haag verwelkomt de International Geothermal Association’

Wethouder Saskia Bruines (Economie, Internationaal en Dienstverlening): “Den Haag verwelkomt de International Geothermal Association als onderdeel van ons Impact Ecosysteem, waarin we focussen op de energietransitie en oplossingen voor een betere en veiligere wereld. Bedrijven en organisaties die de wereldwijde energietransitie ondersteunen zijn van harte welkom in Den Haag. Ik hoop dat internationale organisaties in onze stad en de conventionele energiesector de samenwerking weten te vinden met IGA”

‘Overgang naar schone energie is volop in ontwikkeling’

Wethouder Liesbeth van Tongeren (Duurzaamheid, Milieu, Energietransitie): “De overgang naar schone energie is volop in ontwikkeling. Den Haag wil een plek zijn waar bedrijven, onderzoek, discussies en praktische toepassingen de energietransitie ten goede komen. Ik ben blij dat IGA voor Den Haag heeft gekozen als nieuwe locatie voor haar hoofdkantoor. Het past uitstekend bij onze regio, die met een hoogwaardige testfaciliteit, de Universiteit Delft en de toepassing van aardwarmte in de glastuinbouw al veel in huis heeft. Bovendien zal in Den Haag op korte termijn de eerste stedelijke aardwarmtecentrale van Nederland operationeel zijn.”

‘Erkenning van vruchtbare bodem voor kennisontwikkeling’

The Hague Business Agency was nauw betrokken bij de vestiging van IGA in Den Haag. “De keuze van de International Geothermal Association voor de stad Den Haag toont aan dat veel internationale energie- en ingenieursbureaus die al tientallen jaren in onze stad actief zijn, hun focus hebben verlegd”, zegt Laurens Kok. “Het erkent ook de vruchtbare bodem voor verdere kennisontwikkeling, innovatie en ge├»ntegreerde oplossingen in Nederland waar de industrie samenwerkt met overheid, wetenschap en maatschappij om koolstofarme bedrijfsmodellen te cre├źren in de gehele energiewaardeketen.”