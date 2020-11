Inschrijving geopend voor filmwedstrijd 72hrs The Hague

In Den Haag wordt ook in 2020 een nieuwe editie van de filmwedstrijd 72hrs The Hague georganiseerd. Deelnemers moeten dan in 72 uur een film bedenken en maken met de stad Den Haag als decor. Het thema van dit jaar is ‘viral’. De vierde editie van de filmwedstrijd vindt plaats in het tweede weekend van december, inschrijven kan tot 3 december.

“Natuurlijk heb je crew, cast, een regisseur, schrijver, art-director, haar- en make-up artist, editor enzovoorts nodig. Door de huidige coronamaatregelen zul je daar echter creatief mee om moeten gaan”, zo valt in de voorwaarden en regels voor deelname te lezen.

“Op dit moment betekent dit dat er slechts 2 personen op ‘set’ mogen zijn. Dat kunnen twee acteurs zijn terwijl de camera draait, of een acteur met cameraman, bijvoorbeeld. Je zult door deze omstandigheden misschien meerdere petten op moeten kunnen zetten. Houd daar rekening mee bij het uitkiezen van je team, want ook als je viral gaat, gaat veiligheid boven alles.”