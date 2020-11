“Kijk of je schoenen hebt die je niet meer draagt en lever die in”

De schoenen-inzamelingsactie van ReShare Stores is bedoeld om dak- en thuislozen te kunnen voorzien van goede schoenen, dat zegt Thamar Keuning van het Leger des Heils in Haags Bakkie op Den Haag FM. “De oproep is om in je kast te kijken of je schoenen hebt die je misschien niet meer draagt, die in te leveren. Met als doel om ze weg te geven.”

“Deze mensen, waarvan meer dan 80% man, lopen gemiddeld zo’n 40 kilometer per dag! Daar slijten schoenen snel van, terwijl zij vaak geen geld hebben voor nieuwe schoenen”, zo laat men weten. Het moet wel gaan om schoenen waar iemand nog wat mee kan. “Hier kan je nog op lopen, dat is de voorwaarde. Dus het moet gewoon heel zijn. Het hoeft niet supermooi te zijn, maar als je ze zelf niet meer zou dragen… Dan hoeft het eigenlijk niet”, zegt Keuning.

“De schoenen worden bewaard en worden op 19 december, met een leuke happening eromheen, weggegeven.” Lokale winkels hebben een samenwerking opgezet met lokale opvang-instanties, daar kunnen mensen zich inschrijven om zo een paar schoenen te kunnen krijgen. Tot en met 18 december is het mogelijk om schoenen in te leveren, de ReShare Store in Den Haag is te vinden aan de Paviljoensgracht.