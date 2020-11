Klimaatactivisten hangen banner bij hoofdkantoor Shell

Bij het hoofdkantoor van Shell in Den Haag hebben klimmers van XR Den Haag dinsdag een banner opgehangen met de tekst “Justice for the Ogoni 9”. Twee mensen werden volgens de actievoerders gearresteerd. De actie in Den Haag vond plaats op de dag dat er in Nederland, in het Verenigd Koninkrijk en Nigeria meerdere acties waren. De acties vonden plaats om te herdenken dat negen Nigeriaanse activisten, de Ogoni 9, 25 jaar geleden in Nigeria zijn opgehangen voor hun verzet tegen Shell.

Shell ontkent iets te maken te hebben gehad met de dood van de Ogoni 9, schrijft Rijnmond. “De tragische gebeurtenissen van 1995 hebben ons diep geraakt, maar we hebben de beschuldigingen in deze zaak altijd in de sterkst mogelijke bewoordingen verworpen.” Daarnaast zegt het olieconcern steeds gevraagd om clementie bij de Nigeriaanse autoriteiten.

De groepen die in actie kwamen willen dat Shell vervuilde gebieden in Nigeria onmiddellijk schoonmaakt en herstelbetalingen biedt aan de Ogoni. “De ecologische vernietiging en mensenrechtenschendingen die Shell heeft veroorzaakt in Nigeria zijn verschrikkelijk. Het is goed om te zien dat zoveel mensen vandaag in actie zijn gekomen en laten zien dat een multinational als Shell hier niet mee weg mag komen”, zegt Hanneke van Houten, woordvoerder van de overkoepelende campagne Shell Must Fall, over de gevoerde acties.

Naast de actie in Den Haag werd er actie gevoerd in onder meer Hengelo, Amersfoort en Amsterdam. Bij het Shell Research Centre in Amsterdam werd een galg bij de deur achtergelaten. Bedrijven en instanties werden daarbij opgeroepen de samenwerking met Shell te stoppen.

Beeld: Archiefbeeld protest Shell.