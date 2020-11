Online sessie Rutte en De Jonge levert vragen op over vuurwerkverbod

In een uur durende livestream hebben minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge woensdagmiddag vragen beantwoord omtrent de corona-aanpak van het kabinet. Tijdens deze tweede sessie kwamen veel boze reacties binnen op het aankomende vuurwerkverbod.

De chatruimte naast de video op Youtube liep vol met de hashtag #geenvuurwerkverbod. Wel zaten er veel dubbele reacties tussen. Een enkeling was juist blij met het verbod. “Hoera! Geen vuurwerk, doe wat goeds met je geld”, reageerde Trudi. Rutte en De Jonge gingen niet in op de vraag waarom een tijdelijk vuurwerkverbod nodig is. Er is nog geen definitief besluit over genomen.

De bewindspersonen zeiden ter afsluiting het jammer te vinden niet alle vragen te kunnen beantwoorden, maar dat er “ergens komende weken” weer een online sessie zal komen.