Ook in 2021 Haagse zorgverzekering voor inwoners met laag inkomen

Voor inwoners van Den Haag met een laag inkomen is het vanaf 1 januari 2021 mogelijk om in aanmerking te komen voor een nieuwe Haagse zorgverzekering, daarvoor wordt opnieuw samengewerkt met zorgverzekeraar VGZ. De gemeente stelt dat een verzekerde met een Haagse zorgverzekering verzekerd blijft van uitgebreide zorg. De zorgpremie wordt donderdag bekendgemaakt.

De zorgverzekering biedt vanaf 2021 twee zorgpakketten aan: het uitgebreide VGZ Den Haagpakket en het VGZ Den Haagpakket Compact. Om in aanmerking te komen voor de Haagse zorgverzekering mag het inkomen en vermogen mag niet hoger zijn dan 150% van de bijstandsnorm, ook mag er geen sprake zijn van een schuld bij de huidige zorgverzekeraar.

Het uitgebreide pakket is er voor inwoners die regelmatig of veel zorg nodig hebben. Inwoners die nu verzekerd zijn bij de Haagse zorgverzekering kunnen in dit pakket van dezelfde zorg gebruik blijven maken. Het eigen risico en de eigen bijdrage volledig meeverzekerd is. Daarnaast betaalt de gemeente, afhankelijk van de financiële situatie, ook mee aan de premie.

Het pakket Compact is bedoeld voor inwoners die minder zorg gebruiken. Daarbij betaalt de verzekerde minder premie, maar zijn er ook minder en lagere vergoedingen. Ook is het eigen risico niet meeverzekerd en de gemeente betaalt niet mee aan de premie.

‘Blij dat het weer gelukt is om een goede collectieve zorgverzekering voor minima te realiseren’

Wethouder Bert van Alphen (Sociale Zaken): “Ik ben blij dat het weer gelukt is om een goede collectieve zorgverzekering voor minima te realiseren. Met de Haagse zorgverzekering bij VGZ willen we laagdrempelige toegang tot zorg realiseren en ervoor zorgen dat inwoners met een laag inkomen in staat zijn om de gemaakte zorgkosten te betalen én tegemoetkomen aan hun zorgbehoefte. De Haagse zorgverzekering draagt bij aan het voorkomen van schulden en het stimuleren van een betere gezondheid.”

‘Groot voorstander van collectieve gemeentepolissen’

“VGZ wil zorg betaalbaar en toegankelijk houden voor alle Nederlanders. Juist ook voor mensen die het financieel zwaarder hebben of te kampen hebben met gezondheidsproblemen. Wij zijn groot voorstander van collectieve gemeentepolissen. De verlenging van ons exclusieve contract met de gemeente Den Haag biedt grote kansen om meer van onze verzekerden nóg beter te helpen. En doordat we nu ook het compact pakket aanbieden, voorzien we nog beter in de behoeften van de doelgroep”, zegt Cas Ceulen (Coöperatie VGZ).

Online workshop

Om inwoners van Den Haag te informeren over de verzekeringsmogelijkheden organiseert de gemeente de workshop ‘Uw zorgverzekering en het eigen risico’ online en indien mogelijk ook live. Hierin wordt uitgelegd wat het eigen risico inhoudt en waar men voor verzekerd is.