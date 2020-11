Opnieuw kerstactie voor gedupeerden van toeslagenaffaire

Een groep ouders zamelt dit jaar, met hulp van de SP, opnieuw geld in voor slachtoffers van de toeslagenaffaire. “Het is een groot schandaal dat de actie opnieuw nodig is”, zegt SP-leider Lilian Marijnissen in de Nieuws BV op NPO Radio 1. “Helaas zijn nog lang niet alle gezinnen gecompenseerd. Dat is een grof schandaal.”

Een van de Haagse gedupeerden, Janet Ramesar, vertelt dat er wel veel gebeurt, maar ook zij heeft haar geld nog niet terug: “Wekelijks worden er filmpjes geplaatst dat er mensen gecompenseerd zijn, maar we zijn nog niet klaar met alle dossiers. Het is ons eigen geld. De schade die we hebben opgelopen kan nog wachten, maar geef ons ons eigen geld terug.”

Met de actie wordt vooral ingezet om de kinderen in de gezinnen een fijne kerst te geven. Eerder werd duidelijk dat de slachtoffers van de toeslagenaffaire langer moeten wachten op compensatie, de uitbetaling van de vergoeding zou complexer zijn dan verwacht. Wel krijgen duizenden ouders die zich voor 1 november bij de belastingdienst hebben gemeld voor de feestdagen eenmalig 750 euro.

Tekst gaat verder onder tweet.

Belangrijke oproep.

We hebben je hulp nodig ūüĎáhttps://t.co/PRocaN9YkX — Lilian Marijnissen (@MarijnissenL) November 11, 2020

“Ik ben nog niet klaar met de belastingdienst, ik ben ook nog steeds aan het wachten”, zegt Ramesar in het radioprogramma. Ook werd ze¬†beschuldigd van fraude¬†en van het niet betalen van de kinderopvang voor haar zoontje. “Ik hoef nu niet meer terug te betalen. Uit mijn dossier bleek dat er geen fouten zijn gemaakt, ik hoef ook niet meer terug te betalen.” Ramesar heeft nog altijd last van schulden die ernaast zijn opgelopen. “Dit moet voor het einde van het jaar opgelost zijn.”

“Bij hen is er totaal niet netjes gehandeld, deze mensen zijn onterecht beschuldigd van fraude”, vult Marijnissen aan. Zij stelt dat het kabinet faalt om de belofte in te lossen om de mensen te compenseren. “Daar blijven we natuurlijk voor strijden, samen met de ouders. Het belangrijkste voor deze mensen is dat de oplossing er snel komt.”