Scheveninger Martin Wörsdörfer (VVD) keert niet terug in Tweede Kamer

VVD’er Martin Wörsdörfer staat niet op de kieslijst van zijn partij voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. De Scheveninger geeft als reden dat ‘de match met de gevraagde invulling van het Kamerlidmaatschap als ontoereikend wordt ervaren’. Wörsdörfer zal hierdoor niet terugkeren in de Tweede Kamer.

‘Dat is een teleurstelling voor nu, maar ik weet zeker dat straks de trots blijft. Over de verbinding die ik heb kunnen maken, en zeker ook over geboekte resultaten’, zegt Wörsdörfer. Het Kamerlid is nog niet met zijn afscheid bezig. ‘Ik zal mij tot mijn laatste minuut als Kamerlid in blijven zetten voor onder meer betere jeugdzorg. Dat onderwerp heeft mij echt gegrepen en ik zie mijzelf daarin actief blijven. Maar dat is voor ná de aanstaande verkiezingen’, aldus de VVD’er.

Wörsdörfer zat sinds 2017 in de Tweede Kamer als woordvoerder jeugdbeleid, jeugdwet, jeugdgezondheidszorg, armoede en schuldhulpverlening. Voordat hij Tweede Kamerlid werd, was hij belastingadviseur. Daarnaast was hij ruim acht jaar lid van de Haagse gemeenteraad.