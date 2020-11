Veiligheidsregio Haaglanden: mijd drukke momenten bij eindejaarsinkopen

De Veiligheidsregio Haaglanden doet de oproep om het doen van de boodschappen voor de feestdagen te spreiden en drukke momenten de mijden. Ze onderschrijft daarmee de oproep van winkeliers om op verschillende tijdens inkopen te doen. “Zo is het verstandig om zaterdagmiddagen te vermijden”, zo schrijft men.

Daarnaast roept de veiligheidsregio winkeliers op om terughoudend te zijn met acties zoals Black Friday. “Stunten met prijzen geeft een onnodige drukte in de winkelstraten op één specifiek moment. Dat is onverstandig”, zegt de Haagse burgemeester Jan van Zanen. “Winkeliers nemen maatregelen om te zorgen dat hun winkel coronaproof is. Help ze daarbij door niet op drukke momenten te komen en je inkopen, waar mogelijk, digitaal te doen bij je lokale ondernemers.”

Met betrekking tot de coronabesmettingen constateert de veiligheidsregio dat er in Haaglanden, evenals landelijk, een dalende trend te zien is. “De daling is ingezet, maar het aantal besmettingen is nog steeds zorgelijk hoog, net als de druk op de zorg is onze regio. Om zicht te houden op een versoepeling van maatregelen, moeten we ons nog steeds aan de maatregelen houden.”