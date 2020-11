Aanslag op ambassade Saoedi-Arabië aan Koninginnegracht

Er is donderdagochtend meerdere keren geschoten op de ambassade van Saoedi-Arabië aan de Koninginnegracht in Den Haag. In meerdere ruiten zijn kogelinslagen te zien.

‘We kregen rond 6.00 uur een melding dat er geschoten zou zijn’, vertelde een politiewoordvoerster donderdagochtend in West Wordt Wakker op Radio West. Daarop sloot de politie een deel van de Koninginnegracht af en werd er onderzoek gedaan. ‘Daarbij zijn inderdaad hulzen gevonden.’

Volgens een verslaggever van Omroep West zijn er zeker twintig kogelgaten in het gebouw te zien. ‘Er zijn inslagen op verschillende etages. Er zijn kogels door de ramen gegaan.’ Er is bij het schietincident niemand gewond geraakt. Getuigen die informatie hebben, wordt verzocht zich te melden.