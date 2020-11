Duindorpers en Scheveningers in actie voor minderbedeelden

Samen met andere buurtbewoners zet Edith Knoester uit Duindorp zich in voor de minderbedeelden in Duindorp en Scheveningen. Ze heeft een inzamelingsactie opgezet en het doel is om mensen die het wat minder breed hebben binnenkort te verrassen met een goed gevuld kerstpakket.

‘Twee jaar geleden ben ik de groep ‘Weggeefhoek Duindorp/Scheveningen’ gestart op Facebook. Ik ben mijn voorraadkast gaan uitzoeken en heb spullen uitgedeeld aan mensen die het minder hebben. Meerdere mensen zijn mij daarin gevolgd en dit jaar doen we het met heel veel vrijwilligers,’ zegt Edith Knoester. Eén van de mede-vrijwilligers is Corine Batenburg uit Scheveningen. Zij weet hoe het kan zijn om het even wat minder te hebben en is blij om mee te kunnen helpen. ‘Het blijft het mooiste wat er is om een glimlach op iemands gezicht te toveren, zeker in deze tijd,’ aldus Batenburg.

Het huis van Edith Knoester is al flink volgebouwd met allerlei ingezamelde spullen. Boodschappen, lang houdbare producten, snoepgoed, verzorgingsproducten, speelgoed en leuke cadeautjes voor ouderen. ‘Het is allemaal welkom’, zegt Edith enthousiast. Maar speelgoed voor kinderen, daar hebben we eigenlijk al genoeg van inmiddels. Vooral lang houdbare producten zijn fijn om te hebben’.

Voor wie zijn de kerstpakketten?

‘Het is de bedoeling dat mensen opgegeven worden door iemand anders. Je kunt jezelf niet aanmelden. Dus als je iemand in jouw omgeving kent die een steuntje in de rug kan gebruiken, meldt ze alsjeblieft aan bij ons,’ zegt Corine. ‘Aanmelden kan via de Facebookpagina ‘Weggeefhoek Duindorp/Scheveningen’ of trek één van onze vrijwilligers aan hun jasje.’

Doneren

Als je iets wilt doneren, dan kan dat ook via de Facebookgroep ‘Weggeefhoek Duindorp/Scheveningen’. En als je geen Facebook hebt, dan kun je de spullen langsbrengen bij Kringloopwinkel Schreuder op de Westduinweg in Scheveningen. Corine is daar vier dagen in de week aanwezig en zorgt dat de spullen dan goed terecht komen.