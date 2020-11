Man uit Zoetermeer aangehouden voor aanval ambassade Saoedi-Arabië

Een 40-jarige man uit Zoetermeer is donderdagmiddag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het beschieten van de ambassade van Saoedi-Arabië in Den Haag. Dat meldt de politie, schrijft mediapartner Omroep West. Hij is aangehouden in een woning in Zoetermeer en er is een personenauto in beslag genomen.

Op verschillende etages van de ambassade aan de Koninginnegracht zijn kogelinslagen te zien. De politie, die rond 6.00 uur werd gealarmeerd, vond meerdere hulzen in de buurt. Volgens een verslaggever van Omroep West zeker twintig. ‘Er zijn kogels echt door de ramen gegaan.’

Hoe groot de schade binnen is, is nog niet duidelijk. Er werd sporenonderzoek en forensisch onderzoek buiten gedaan, legde een politiewoordvoerster uit. Er is bij het schietincident niemand gewond geraakt. De politie heeft onderzoek gedaan met een Team Grootschalige Opsporing. Dat onderzoek leidde naar de Zoetermeerder. Hij is donderdag om 14.15 uur aangehouden, zit vast en wordt gehoord.

‘Het klonk heel dichtbij’

Een buurvrouw werd ruw uit haar slaap gehaald door de kogelregen. ‘Ik was op slag wakker’, vertelt ze. ‘Ik had meteen door dat het schoten waren. Mijn man probeerde me nog gerust te stellen door te zeggen dat het waarschijnlijk vuurwerk was, maar dat dacht ik niet. Ik hoorde tak-tak-tak-tak, heel snel achter elkaar. Het klonk heel dichtbij.’