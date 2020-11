STAD in gesprek met de stad: spuien over het Spuiplein

PC Oranjeschool zoekt straatcoaches om schoolstraat veilig te houden

Zo’n 19 straten zijn tijdens de coronacrisis ‘schoolstraten’ geworden. Die straten zijn met een hek en een verkeersregelaar tijdens breng- en haaltijden afgesloten voor inkomend autoverkeer. Zodat ouders hun kinderen veilig naar school kunnen brengen.

“Vanaf 11 mei zijn alle scholen weer open gegaan”, zegt directeur van De Oranjeschol Janneke Demoet. “Toen hadden we de situatie dat ouders echt gewoon heel dichtbij elkaar moesten staan omdat ze kinderen naar school moesten brengen. Ze mochten niet meer op het plein dus het was afscheid nemen bij het hek. En de auto’s reden af en aan”. Hierdoor had de school volgens Janneke last van opstoppingen en onveilige situaties in de straat, waardoor 1,5 meter afstand houden ook niet meer ging.

De ‘schoolstraat’ is inmiddels bij zo’n 19 scholen ingevoerd, tot groot succes. Daarom is de Oranjeschool nu op zoek naar vrijwilligers die 1 of 2 dagen in de week straatcoaches willen zijn. Maar de aanmeldingen stromen nog niet binnen. “We hebben tot nu toe vier aanmeldingen, dat is niet genoeg. We hebben minstens 20 vrijwilligers nodig om de situatie voor te laten bestaan zoals die nu is.

Om vrijwilligers te werven is de gemeente een campagne begonnen. Wil je ook straatcoach worden, dan kan je je aanmelden bij een van de negentien scholen.