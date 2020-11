Politiek geschokt na aanval op ambassade Saoedi-Arabië: ‘Uiterst schandelijke daad van geweld’

Meer in

Politici reageren geschokt na de aanslag op de ambassade van Saoedi-Arabië aan de Koninginnegracht in Den Haag. Tweede Kamerlid Sven Koopmans (VVD) noemt het ‘een uiterst schandelijke daad van geweld in de stad van vrede en recht’. Hij is geschokt en stelt dat ‘alle diplomaten en personeel zich hier veilig en welkom moeten voelen’. Ook D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma sluit zich bij die uitspraken aan.

Gemeenteraadslid Arnoud van Doorn van de Partij van de Eenheid (PvdE) noemt de aanslag op de ambassade van Saoedi-Arabië ‘een zeer ernstige zaak’. Van Doorn: ‘Diplomaten moeten in mijn stad in veiligheid hun werk kunnen doen. Als PvdE willen we dat er zo snel mogelijk maatregelen komen om de ambassade van Saoedi-Arabië beter te beveiligen.’