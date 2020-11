Rappers maken videoclip: ‘We zijn corona ook zat, daarom deze boodschap’

Haagse rappers hebben een videoclip gemaakt om jongeren te informeren over het coronavirus. De clip ‘Zo doe ik dat, Den Haag tegen corona’ is donderdag online gezet op het YouTube-kanaal van de gemeente.

In de video rappen Donny Darryl, Julitto, Jaz E, Kevin Bright, JM en Marilizz Keyboots over de coronamaatregelen: ‘Zo doen wij het, anderhalve meter, houd je aan de regels en ik zeg je: het wordt beter. Houd die afstand in de bus en tram. Was je handen met zeep, want dat is al bekend. Jong en oud, wees een voorbeeld voor de rest. Stay home, stay safe, van oost tot aan west. We zijn corona ook zat, daarom deze boodschap. Eén voor allen en zo doen wij dat!’

De video is mogelijk gemaakt door de gemeente, onder leiding van producent Umit Colgecen. ‘Ik ben trots op een bijdrage te mogen leveren in de strijd tegen corona’, aldus de rap-workshopdocent.