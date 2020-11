STAD in gesprek met de stad: spuien over het Spuiplein

Cultuurcentrum Amare trekt de aandacht. Maar is de ruimte eromheen, het Spuiplein, eigenlijk niet nog belangrijker voor de stad? Daar vindt immers ontmoeting plaats, voel je dat je in Den Haag bent, kun je skaten en kijken. Een openluchttheater midden in de stad. De stad verdient ruimte om ideeën te spuien. Dat kan op het STADgesprek Spuien over het Spuiplein op dinsdag 24 november 2020.

In het eerste STADgesprek blikken onder andere Geke Roelink (directeur Filmhuis), Peter Drijver (Scala architecten), Jo Coenen (supervisor Spuikwartier), Pauline van den Broeke (gemeente Den Haag) en Shervin Nekuee (socioloog) alvast vooruit. Wat zijn hun ideeën over gebruik en ontwerp van het Spuiplein? Hoe maak je een plein groen maar toch geschikt voor evenementen? Wat is de ideale balans tussen rust en reuring?

Platform STAD is gevraagd om gedurende het ontwerptraject voor het nieuwe Spuiplein drie STADgesprekken te organiseren. Tijdens het eerste STADgesprek blikken we met professionals alvast vooruit en de stad. En in deelsessies willen we wensen en ideeën herijken en dilemma’s over het dagelijks gebruik bespreken. Aanmelden kan via www.platformstad.nl/agenda

Foto: Robert van Asten