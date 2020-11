STAD in gesprek met de stad: spuien over het Spuiplein

Vacature: Den Haag FM zoekt zakelijk leider (24 uur)

Den Haag FM is dé lokale omroep van Den Haag. Den Haag FM houdt je via app, website, radio en televisie op de hoogte van alles wat er in ‘die mooie stad achter de duinen’ speelt. We zijn 100% Haags en daar zijn we trots op. Sinds enkele jaren is er een intensieve samenwerking met Omroep West. Beide omroepen trekken samen op om de nieuwsvoorziening in en over Den Haag nog beter te maken. We zoeken uit hoe het zit en vertellen verhalen die feitelijk juist zijn en ertoe doen.

Den Haag FM doet dat via website en app en wil die nieuwsvoorziening optimaliseren. Radio en televisie blijven hierbij belangrijke kanalen. We doen dit in een team van vaste medewerkers, freelancers en vrijwilligers. Laatstgenoemden nemen een aanzienlijk deel van de radioprogrammering op zich.

Den Haag FM is op zoek naar een enthousiaste zakelijke leider (24 uur)

Wat ga jij doen?

Als zakelijk leider bij Den Haag FM draag jij zorg voor het goed laten functioneren van de omroep als het gaat om administratie en faciliteiten. Jij bent bovendien het eerste aanspreekpunt voor het team van vrijwilligers en begeleidt hen. Je bent eveneens aanspreekpunt voor de toegangspartijen die op Den Haag FM en Den Haag TV programma’s verzorgen. Via jouw uitgebreide netwerk in het Haagse weet jij additionele fondsen te verwerven en evenementen aan de omroep te verbinden. Kortom: een uitdagende en zeer veelzijdige functie, bij een mooie omroep die volop in ontwikkeling is. Samen met de journalistiek leider werk jij aan het nòg beter te maken van Den Haag FM!

Onze ideale kandidaat heeft het volgende profiel:

– je hebt een afgeronde opleiding hbo

– je hebt minstens 3 jaar relevante werkervaring

– je beschikt over zeer goede communicatieve vaardigheden, zowel in woord als geschrift

– je hebt een creatieve, scherpe en soms kritische denkwijze

– Haagse bluf zit in je genen

– je hebt een uitgebreid netwerk in het Haagse

– je woont in Den Haag

– je houdt van ADO Den Haag

Onze ideale kandidaat voldoet aan al deze eisen. Maar als je je hoe dan ook herkent in wat we willen en je denkt daaraan een enthousiaste, professionele bijdrage te kunnen leveren, dan nodigen wij je van harte uit te reageren!

Sollicitatie

Ben je geïnteresseerd, stuur dan een sollicitatiebrief voorzien van CV, voor 1 december 2020 naar:

vacatures@omroepwest.nl