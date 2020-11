Vuurwerkhandel: politiek misbruikt coronavirus voor algeheel verbod

“De politiek misbruikt het coronavirus om een algeheel vuurwerkverbod te forceren”. Dat schrijven de Nederlandse vuurwerkhandelaren op een paginagrote advertentie met de kop “Wij zeggen alvast sorry!” die donderdag in enkele landelijke dagbladen staat. De Tweede Kamer staat open voor een tijdelijk vuurwerkverbod, het kabinet speelt met die gedachte en ook een groot deel van de Haagse gemeenteraad wil een landelijk vuurwerkverbod vanwege corona.

“Wij weten dat onze zorg onder druk staat en jaarlijks meer dan 2 miljoen mensen zich melden op de Spoed Eisende Hulp (SEH). We weten ook dat slechts 385 daarvan vuurwerkgerelateerd zijn. En wij weten ook dat je daar het letsel door illegaal en onlangs verboden vuurwerk afhaalt, er niet veel letsel meer overblijft,” zo is te lezen in de advertentie die een initiatief is van de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN).

Volgens de vuurwerkhandel zal een vuurwerkverbod de problemen in de maatschappij en de druk op de zorg niet oplossen. “Het algehele vuurwerkverbod willen sommige partijen al jaren, een gedeeltelijk verbod gaat ze niet ver genoeg. En nu kunnen ze het coronavirus hiervoor misbruiken.”

De handelaren waarschuwen in de advertentie voor “juist meer en ernstiger letsel en druk op de zorg omdat mensen hun heil zoeken in gevaarlijker illegaal vuurwerk”.

In de advertentie zeggen de handelaren sorry. “Sorry dat de politiek de cijfers misbruikt. Sorry dat de politie geen mogelijkheid krijgt het verbod te handhaven. Sorry voor de toename van illegaal vuurwerk. Sorry dat het verbod de druk op de zorg niet vermindert en sorry dat we geen lichtpuntje bieden om middernacht.”