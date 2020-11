13 jonge mantelzorgers geïnstalleerd als speciale ambassadeurs

Tijdens de Week van de Mantelzorg zijn er 13 jonge mantelzorgers als speciale ambassadeur geïnstalleerd om het contact met andere Haagse jongeren beter tot stand te brengen.

Den Haag kent zo’n 100.000 mantelzorgers en daarvan zijn er rond de 14.000 tussen de 16 en 24 jaar. Veelal zien deze jongeren zichzelf helemaal niet als mantelzorger, maar zijn het feitelijke wel, zegt Fenna Noordermeer van PEP Den Haag. “Mantelzorger ben je als je de dagelijkse zorg hebt voor een vader, moeder, familielid, broer, zus of buur en dat minimaal 4uur per week doet”.

Kishan Negi is zo’n jonge mantelzorger. Hij zorgt al langere tijd voor zijn vader, die een chronische rug aandoening heeft. “Ik ben eigenlijk nooit mantelzorger geworden, het is mij overkomen”, zegt Kishan tegen Den Haag FM. “Ik zag hoe hij aan het lijden was, daarom was het voor mij vanzelfsprekend om hem te ondersteunen bij zijn dagelijkse behoeftes”. En dat gaat van het huishouden, tot verzorging en van wandelen tot administratie.

Noordermeer reageert daarop door te stellen dat veel jonge mantelzorgers het uit liefde doen, maar daarbij wel vaak zichzelf vergeten of wegcijferen. En daarbij helpen, coachen en begeleiden kan al veel verlichting geven, zo stelt Noordermeer.

Ook Wethouder Kavita Parbhudayal is erg blij met de 13 ambassadeurs. “Jullie worden de ogen en oren waarmee de gemeente kijkt en luistert naar jonge mantelzorgers”, zo zegt zij in een videoboodschap.

Erkenning vindt Kishan minder belangrijk, ondersteuning is waar de aandacht naar toe moet. Ook aan de bekendheid kan, bijvoorbeeld in de politiek, nog wel gewerkt worden, zo stelt hij. Noordermeer is daarnaast ook vooral op zoek naar waar de jonge mantelzorgers behoefte aan hebben en wil dat de komende maanden samen met de nieuwe ambassadeurs gaan onderzoeken.

Kishan pleit er tot slot voor dat andere jongeren eens in de eigen omgeving rondkijken en door interesse te tonen en wat doorvragen het soms blijkt dat je al met een relatief klein gebaar iemand kunt helpen en ondersteunen.