Mantelzorgers krijgen speciale tas Deel-Je-Zorg-tas

Haagse welzijnsorganisaties hebben vrijdag in totaal 500 tassen uitgedeeld aan mantelzorgers. Lien van Alff uit Loosduinen kreeg de eerste, zogenoemde Deel-Je-Zorg-tas uit handen van wethouder Kavita Parbhudayal (Zorg, Jeugd en Volksgezondheid).

Lien is mantelzorger voor haar man Jan. Hij lijdt aan ernstige jicht. Daar waar hij 4 jaar geleden nog actief danste, zong en vrijwilligerswerk deed, is dat alles weggevallen. Zij zijn elkaars steun en toeverlaat.

‘Mantelzorg overkomt je, je kiest er niet voor. Het is heel mooi, maar soms kun je wel een steuntje in de rug gebruiken, zeker in tijden van corona. Daarom: Deel je zorg. Praat erover, geef je grenzen aan en vraag hulp als je dat nodig hebt’, aldus wethouder Kavita Parbhudayal.

Online

Vandaag is de laatste dag van de Week van de Mantelzorg. Hét moment om alle Haagse mantelzorgers in het zonnetje te zetten. Corona heeft echter roet in het eten gegooid. De online bijeenkomsten gingen wel door, net als het met gepaste afstand uitdelen van de Deel-Je-Zorg-tassen. Zodra het weer mag, wordt het eerder geplande programma alsnog uitgevoerd.