Buren over verdachte schutter ambassade: ‘Hij dacht dat hij de profeet was’

Het hofje in Zoetermeer waar donderdag een 40-jarige man werd aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de beschieting van de Saoedische ambassade in Den Haag siddert vrijdag nog na van de aanhouding van donderdag. De recherche gaat vrijdagmiddag langs de deuren en de buren praten na over hun opgepakte buurtgenoot. ‘Het ene moment was hij heel aardig, het andere moment helemaal niet’, zegt een van hen tegen mediapartner Omroep West.

Een buurman die vlak buiten het hofje woont ziet donderdagochtend een arrestatieteam staan. Hij gokt dat het ergens tussen 10.00 en 11.00 uur was. ‘Ik stond ontbijt te maken’, vertelt hij. Wijzend: ‘Daar stond een zwarte BMW van het arrestatieteam en daar gewapende mannen.’ Volgens de man zijn ze na een uur weer vertrokken.

Na het middaguur wordt de 40-jarige verdachte aangehouden door agenten. De verdachte had zich verschanst bij een buurman, zonder diens medeweten. De buurman was net een rondje gaan fietsen en had zijn schuifpui open laten staan. Ook hij werd aangehouden, maar is donderdagavond weer vrijgelaten en is geen verdachte meer.

Motief onduidelijk

Over het motief en de achtergronden van de mogelijke schutter wil de politie vrijdag niks kwijt. Omwonenden schetsen een beeld van een man die in de war is: ‘Hij dacht dat hij de profeet was’, zegt een buurman. De meeste mensen in het hofje kennen elkaar goed. Een vrouw vertelt dat ze hem weleens ziet koffiedrinken buiten, ze heeft nooit wat aan hem gemerkt.

Het verbaast haar dat hij zoiets zou doen. Een andere buurman is totaal niet verbaasd: ‘Honderd procent niet’. Volgens hem had de man weleens vaker gezegd dat hij een aanslag wilde plegen maar had hij het niet over de beschieting gehad. Ook vertelt hij over zijn stemmingswisselingen.

Gekleurde paaltjes

De deur van de verdachte is verzegeld. Voor de huizen in het hofje staan gekleurde paaltjes. Op die bij de deur van de verdachte staat een Arabische tekst. Een Arabist die Omroep West naar de tekst laat kijken noemt het: ‘Best een raadseltje’.

Hij kan een aantal dingen ontcijferen zoals: ‘In de naam van God de barmhartige’, in de eerste regel. Ook staat er een gedeelte van een vers uit de koran over hoe Mozes de joden door de Sinaï-woestijn leidt en een figuur tegenkomt die (slechte) dingen doet die Mozes niet begrijpt.

Verder wordt er verwezen naar Bahrein en een getal dat zou kunnen verwijzen naar de vierde dag van de eerste maand van de islamitische kalender: dan kom je uit op november of december 1980. Dat zegt de deskundige niks. ‘Het kan ook z’n geboortedatum zijn, gezien de leeftijd van de verdachte’