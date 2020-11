DJ reist met bus van deur naar deur om coronaproof te kunnen draaien: ‘Dit is feesten anno 2021’

Veel Hagenaren zijn toe aan een goed feestje. Helaas gooit de coronacrisis al sinds maart roet in het eten voor de frequente feestgangers, maar vooral voor de entertainers. DJ’s en muzikanten zitten sinds maart thuis. Dat zorgt voor geldzorgen, maar ook voor creativiteit, zoals bij de Haagse DJ Bas Brand.

Hij bouwde zijn DJ-bus, die normaliter wordt gebruikt voor het vervoeren van zijn DJ-spullen, om tot rijdend podium. Daarmee reist hij van voordeur naar voordeur om daar, coronaproof, een feestje te kunnen geven. Dat idee is uit nood geboren. ‘Ik wilde heel graag weer aan het werk. Ik miste de drive in mijn vingers’, vertelt de DJ.

De nood was erg hoog, sinds maart zat Bas Brand thuis zonder werk. Toen begonnen de raderen in zijn hoofd te draaien en was het idee van de DJ-bus geboren. ‘Rook, confetti, lichten, verzoekplaatjes: alles zit er in’, aldus Brand.

‘Feesten anno 2021’

Iedereen weet dat het op een feest lastig is om de anderhalve meter afstand te bewaren. Bas Brand let goed op de maatregelen van het RIVM, maar de politiepet blijft thuis. ‘We proberen mensen op een leuke manier er op te wijzen, zoals met het nummer ‘Anderhalf‘. Mensen worden er blijer van als je het op een leuke manier aanpakt.’

De DJ-bus, waar Bas Brand op een krukje achter zijn draaitafel moet zitten, keert nog lang niet terug naar de garage. Bas Brand denkt dat ook volgend jaar de kilometerteller oploopt. ‘Dit is het nieuwe feesten. Dit is feesten anno 2021.’