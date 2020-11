DJ reist met bus van deur naar deur om coronaproof te kunnen draaien: ‘Dit is feesten anno 2021’

Gemeente trekt 3,5 miljoen extra uit om stad toegankelijk te maken

Meer in

De gemeente gaat de komende jaren 3,5 miljoen extra uittrekken om de stad toegankelijker te maken. Het gaat daarbij om fysieke, sociale en digitale toegankelijkheid.

Een café of restaurant dat rolstoelvriendelijk wordt gemaakt, grotere letters in openbare gebouwen voor slechtzienden; er valt van alles onder fysieke, sociale en digitale toegankelijkheid. ‘De bibliotheek heeft sinds kort een verschoontafel voor volwassenen met een beperking, zodat zij discreet kunnen worden verschoond’, aldus Frank Hitzert van de gemeente Den Haag.

Het geld zal worden gebruikt om plannen te maken en om als subsidie uit te keren. Deze subsidie is voor het aanpassen van bijvoorbeeld een winkel of sportschool die de toegankelijkheid verbeteren. Ook projecten die de sociale of digitale toegankelijkheid verbeteren, kunnen kans maken op een subsidie.