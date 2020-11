Hart voor Den Haag/Groep de Mos krijgt er een ‘ouderenzetel’ bij

De grootste partij in de gemeenteraad is vanaf januari nog wat groter. Frans Hoynck van Papendrecht van de Groep Hoynck (voorheen 50Plus en de Partij voor de Toekomst) sluit zich aan bij Hart voor Den Haag/Groep de Mos. De partij groeit daardoor van acht naar negen zetels, schrijft mediapartner Omroep West.

‘Nog meer partijen in één periode dan burgemeesters is zeer bijzonder.’ Frans Hoynck van Papendrecht ziet zelf ook wel in dat hij de afgelopen tijd sneller van partij is veranderd dan de kiezers kunnen bijhouden. Hij volgde steeds zijn partijleider Henk Krol, die van de ene ruzie in de andere viel.

Hoynck van Papendrecht haalde tijdens de verkiezingen in maart 2018 één zetel met 50Plus. Hij bleef deze partij trouw tot Henk Krol afgelopen voorjaar uit 50Plus stapte en de Partij voor de Toekomst oprichtte. Hoycnk van Papendrecht ging zijn leider achterna, behield zijn zetel en zat voortaan voor de Partij voor de Toekomst in de gemeenteraad. Maar nadat Krol ook die partij verliet na ruzie, besloot Hoynck zich Groep Hoycnk te noemen. Ook aan deze ‘partij’ komt nu dus een einde omdat Hoynck van Papendrecht overstapt naar De Mos.

Geloofwaardigheid

Volgens Hoycnk heeft hij niet aan geloofwaardigheid verloren door zijn vele overstappen. ‘Ik had liever ook gezien dat alles vanaf het begin goed was gegaan en stabiel was gebleven, maar dat is niet zo’, zegt hij. ‘Dat is jammer, maar ik heb een belofte gedaan aan mijn kiezers en als ik de partijprogramma’s over het ouderenbeleid van Groep de Mos en het onze naast elkaar leg, dan zijn er heel veel overeenkomsten.

Richard de Mos is blij met de komst van Hoynck van Papendrecht. ‘We kennen Frans al lang en werken sinds 2018 veel samen’, zegt hij. ‘Hij schuift bijvoorbeeld geregeld aan bij fractievergaderingen. Het is een goed raadslid en hij wilde zich graag bij ons aansluiten. Wij zien winst in een negende zetel waardoor we extra mankracht hebben om de stad in te gaan om het goede verhaal van Hart voor Den Haag te vertellen.’

Versterking

Volgens De Mos is de keuze geen opportunisme. ‘Zeker niet. Frans is gewoon een goed raadslid en hij is een versterking van de fractie. En ik doe altijd alles om de partij groter en sterker te maken.’

En wat als Henk Krol weer een nieuwe partij opricht, gaat Hoynck van Papendrecht dan weer mee? Hoynck van Papendrecht: ‘Nee. Krol heeft de partij Lijst Henk Krol opgericht en ik ben gevraagd om mij daarbij aan te sluiten. Ik heb hiervoor bedankt omdat ik denk dat de stem van mijn kiezers meer tot zijn recht komt als ik Hart voor Den Haag kracht kan bijzetten.’