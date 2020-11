Janice Roopram over hindoefeest Divali: ‘Het verdient veel meer bekendheid’

De Nieuwe Kerk in Den Haag is vrijdagmiddag opnieuw het toneel van de Nationale Divali-viering. Door de geldende coronamaatregelen zal er dit jaar geen publiek bij de viering aanwezig zijn, wel is de viering middels een livestream te volgen. ‘We krijgen eindelijk erkenning.’

‘Divali is heel belangrijk, religieus feest voor de hindoegemeenschap. Het heeft te maken met godin Lakshmi (godin van het licht, red.). Het huis wordt goed schoongemaakt, er worden diya’s aangestoken (een soort kaarsen, red.). Het staat ook wel bekend als het lichtjesfeest’, vertelt Janice Roopram, van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. ‘Het is een soort oud-en-nieuw, met een religieus verhaal.’

Het feest wordt in Den Haag groots gevierd. Meer dan 10 procent van de Nederlandse Hindoestanen woont in Den Haag. Niet voor niets wordt de stad gezien als de Hindoestaanse hoofdstad van Europa. ‘Ik vind dat er meer bekendheid mag komen’, aldus Roopram. ‘Het is een mooi feest, met zelfreflectie en bezinning. Het gaat over positiviteit, toekomst en welzijn. Allemaal mooie dingen. En nu in deze coronaperiode is dat heel belangrijk.’

Boodschap van Rutte

Op het programma in de Nieuwe Kerk staat traditiegetrouw het ontsteken van de diya en het gebed van de pandit, dit keer uitgevoerd door Vikash Ramlochan Tewarie van de Haagse tempel Sewa Dhaam. Ook is er Divali-boodschappen van minister-president Mark Rutte. Dat werd hoog tijd, aldus Roopram. ‘We krijgen eindelijk erkenning. Hindoes zijn best bescheiden en klagen niet veel. Dat minister-president Rutte nu een Divali-boodschap uitspreekt is geweldig. Ben benieuwd hoe hij dat gaat doen.’

Ook de onlangs geïnstalleerde president van Suriname, Chan Santokhi en de Haagse wethouders Bert van Alpen en Kavita Parbhudayal spreken een boodschap in.

De Nationale Divali-viering begint vrijdagmiddag om 17.00 uur en is een initiatief van Sanatan Hindoe Parishad Nederland, Stichting Hindoe Onderwijs Nederland, Zuiderstrandtheater en het Nationale Theater. Shubh Divali!