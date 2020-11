Hofzichtlaan krijgt nieuw asfalt, weg dit weekend deels afgesloten

De Hofzichtlaan vanaf de Appelgaarde in Voorburg tot en met de Margarethaland is van vrijdagavond (13 november) tot en met maandagochtend (16 november) afgesloten vanwege werkzaamheden: er wordt nieuw asfalt aangelegd. Ook de kruising van het Margarethaland met de Hofzichtlaan gaat dit weekend dicht. Autoverkeer moet omrijden via de Bezuidenhoutseweg en de Noordelijke Randweg (N14).

Een week later (20 tot en met 23 november) is de Hofzichtlaan is afgesloten vanaf de Finnenburg tot de Populierendreef in Voorburg, ook de kruising Finnenburg/ Hofzichtlaan is dan gesloten voor verkeer. Ook dan geldt dat autoverkeer moet omrijden via de Bezuidenhoutseweg en de Noordelijke Randweg (N14).

In beide weekenden is het niet mogelijk om het Aegonplein en de Bordewijklaan in- en uit te rijden. De HTM-bushalte Aegonplein wordt deze twee weekenden verplaatst naar de Hofzichtlaan bij Het Kleine Loo.