Nieuw Waldeck en Houtwijk op de rand van vernieuwing; ‘Anders breken mensen hier straks botten’

Bewoners van de wijken Nieuw Waldeck en Houtwijk worstelen al een aantal jaren met moeder natuur, die onder meer de bestrating van de wijken veel problemen bezorgt. Nu lijkt het erop dat er hulp onderweg is; donderdag sprak de commissie Leefomgeving over plannen voor vernieuwing, die nu bij de gemeenteraad liggen. Over twee weken wordt er definitief over besloten, maar naar verwachting kunnen de bewoners alvast uitkijken naar een opknapbeurt.

‘Dit is een stap in de goede richting’, zegt Wouter van den Ende van Wijkberaad Nieuw Waldeck. ‘Het is eigenlijk schrikbarend dat er nog zulke plekken in de wijk te vinden zijn, met zulke kuilen en omhoogstaande tegels krijg je straks dat er mensen hier hun botten breken. Dan moeten ze naar het ziekenhuis, lang revalideren.. Dat moet je toch allemaal niet willen?’

‘Bij de volgende coalitiebesprekingen moet er wel een verhoging van het reguliere onderhoud vastgesteld worden’ zegt Ramon Meesters van Wijkberaad Houtwijk. Daarmee kan dan voorkomen worden dat achterstallig onderhoud zoals dit op kan treden.’