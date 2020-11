Tweede Kamerlid Martin Wörsdörfer in Spuigasten

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM is zaterdag Tweede Kamerlid Martin Wörsdörfer (VVD) te gast.

De VVD’er maakte deze week bekend niet op de kieslijst van zijn partij voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 te staan. Wörsdörfer zal hierdoor niet terugkeren in de Tweede Kamer.

Wörsdörfer zat sinds 2017 in de Tweede Kamer als woordvoerder jeugdbeleid, jeugdwet, jeugdgezondheidszorg, armoede en schuldhulpverlening. De VVD’er zette zich de afgelopen jaren vooral in om de jeugdzorg te verbeteren. Wat is er sindsdien verbeterd en wat kan er in de jeugdzorg nog verbeterd worden? En hoe is zijn periode op het Binnenhof bevallen, na ruim acht jaar lid te zijn geweest van de Haagse gemeenteraad? Wat zijn de verschillen en overeenkomsten?

Spuigasten

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM (92.0 FM), op tv via Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40 of KPN-kanaal 1312) of via de Den Haag FM-app. Door de coronamaatregelen is het voorlopig niet mogelijk om de uitzending live bij te wonen in de centrale bibliotheek aan het Spui.

Podcast