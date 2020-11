Zestien jaar cel geëist voor dood echtgenote: ‘Zij gaf hem liefde, hij haar de dood’

Ze durfde al een paar dagen eigenlijk niet meer naar huis te gaan, zo bang was de 39-jarige Sevgül voor haar man. Ze wilde hem met haar kinderen verlaten, maar zover kwam het niet. Bij thuiskomst in hun woning aan de Hogezijde werd ze door haar man gewurgd. Remzi Y. wilde vervolgens in zijn auto zelfmoord plegen, maar dit mislukte. Het Openbaar Ministerie eiste tegen de man vrijdag een gevangenisstraf van zestien jaar voor het doden van zijn vrouw.

‘Ik heb dit niet gewild’, zei de 42-jarige verdachte vrijdag bij de Haagse rechtbank over het familiedrama, waar mediapartner Omroep West over schreef. ‘Ik heb dit mijn kinderen nooit willen aandoen.’ Hun oudste zoon vond zijn gewurgde moeder de volgende dag op bed. Ambulancepersoneel probeerde haar tevergeefs te reanimeren.

De vrouw had zich in Den Haag ontplooid als een zelfstandige vrouw, zo vertelde een vriendin van het slachtoffer tijdens het onderzoek bij de politie. Ze moest ook wel, want Y. zat in Turkije een gevangenisstraf van zeven jaar uit voor drugshandel. ‘Sevgül had helemaal geen man nodig’, zo vertelde de vriendin over hoe Sevgül haar twee zonen alleen opvoedde. ‘Ze legde zelf het laminaat in de woning.’

Ruzies tot diep in de nacht

Toen de verdachte na zeven jaar detentie terugkeerde in het gezin, ging het mis. Buren aan de Hogezijde vertelden over ruzies die tot diep in de nacht duurden. Spullen werden omgegooid, kopjes vlogen door de woning. In de dagen voordat Y. haar ombracht, zou hij haar al een keer naar de keel hebben gegrepen. Ze durfde niet meer naar huis, vertelde ze aan collega’s in het restaurant waar ze werkte en aan familie. Ze was bang dat hij haar zou vermoorden. Haar jongste zoon hield ze enkele dagen thuis van school, om te voorkomen dat ze met Y. alleen thuis was. Een vriendin bood haar nog een slaapplaats aan, maar toch ging Sevgül die fatale zaterdagavond vorig jaar september naar huis.

Volgens Y. zijn de verklaringen van de getuigen overdreven. ‘Die mensen willen me alleen maar zwartmaken’, zo reageerde hij op de beschuldiging dat hij zijn vrouw al eerder bij de keel had gepakt. Hij gaf wel toe dat er ‘een beetje ruzie’ was.

Handgemeen

De bewuste zaterdagnacht zou Sevgül hem, nadat ze was thuisgekomen uit het restaurant, gezegd hebben dat ze hem wilde verlaten en haar kinderen wilde meenemen. Volgens Y. zei zijn vrouw ook dat ze al jarenlang een ander had. Er ontstond een handgemeen, en hij legde zijn handen om haar keel. ‘Ik besefte niet dat ik haar zo lang beethield’, verklaarde de forse, afgetrainde verdachte vrijdag bij de rechtbank.

De familie van de overleden vrouw sprak de verdachte tegen. ‘Ze gaf haar echtgenoot liefde, en hij gaf haar de dood’, zei een familielid vrijdag bij de rechtbank. Andere mensen uit haar omgeving bestreden in hun verklaring dat Sevgül een relatie met een andere man had.

Scheiding niet accepteren

De vraag die centraal stond tijdens de zitting was of er in deze zaak sprake is van doodslag of van moord. Volgens de officier van justitie gaat het om het laatste. Y. zou kort voor de dood van de vrouw al tegen andere mensen gezegd hebben dat hij een scheiding niet zou accepteren. Hij zou eerst Sevgül ombrengen, en dan zou hij zichzelf doden. ‘Verdachte heeft haar leven genomen uit een puur egoïstisch motief’, zei de aanklager vrijdag op de zitting. ‘Hij kon het niet verkroppen dat ze op eigen benen verder zou gaan. Haar laatste momenten moeten voor haar verschrikkelijk zijn geweest. Ze heeft gevochten voor haar leven.’

Volgens de advocaat van Y. was er geen sprake van een vooropgezet plan van de verdachte om Sevgül te doden. De man zou gehandeld hebben in een opwelling en er zou geen sprake zijn van moord.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.