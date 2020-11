Man lost schoten in de lucht, politie zoekt getuigen

Een onbekende man heeft vrijdagavond rond 20.15 uur meerdere schoten in de lucht gelost. Dat meldt de politie. Agenten controleerden de omgeving en troffen er een aantal hulzen aan. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen en camerabeelden.

In de Doornstraat spraken agenten met een aantal getuigen. Zij vertelden dat zij in de Doornstraat, ter hoogte van de Scholstraat, een man zagen lopen die schoten afvuurde in de lucht. Agenten zochten in de omgeving tevergeefs naar de man. Rechercheurs vonden op de locatie meerdere kogelhulzen en namen deze in beslag voor nader onderzoek. Het signalement van de verdachte is als volgt: een blanke man met blauwe ogen, 40 à 45 jaar oud, 1.80 meter lang, normaal postuur met kort stekelig haar. Hij was gekleed in een paarse jas of trui.

Getuigen

De politie zoekt getuigen die het signalement herkennen of de man hebben gezien in de omgeving van de Doornstraat op vrijdagavond 13 november. Ook komt de politie graag in het bezit van camerabeelden van bewoners of bedrijven, die beveiligingscamera’s in de omgeving hebben hangen.