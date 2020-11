Sobere Divali-viering online vanuit De Nieuwe Kerk

Nu dit jaar door de coronamaatregelen alles anders is, heeft ook de Divali-viering voor de grote Haagse Hindoegemeenschap een flinke aanpassing ondergaan. Het feest van het licht wordt jaarlijks groots gevierd, maar vrijdagmiddag was er in De Nieuwe Kerk een sobere viering, zonder publiek, die wel online te volgen was.

Vooral ook de spanning tussen de musici en het publiek wordt nu gemist, zegt de initiatiefnemer van de Nationale Divali Viering, Rajesh Ramnewash. “Tegelijkertijd hebben we op deze manier duizenden mensen over de hele wereld kunnen bereiken, dus dat is eigenlijk ook wel weer een nieuwe kans die je leert in deze tijd”, alsdus Ramnewash tegen Den Haag FM.

Diverse wereldleiders, zoals Barack Obama, Boris Johnson, Trump of Angela Merkel spreken een Divali-boodschap in. Dit jaar heeft ook de Nederlandse Minister-President Mark Rutte dat voor het eerst gedaan. “En dat betekent ontzettend veel voor de Nederlandse Hindoegemeenschap”, zegt Ramnewash. Zeker ook omdat in de online-viering naast de videoboodschap van Rutte ook een toespraak van de nieuwe president van Suriname te zien was. “Het is voor ons heel betekenisvol dat die twee regeringsleiders weer naast elkaar kunnen staan, de handen ineen kunnen slaan om ervoor te zorgen dat Suriname weer welvarend wordt”, stelt Ramnewash.

Divali is het belangrijkste feest voor de Hindoes over de hele wereld. Het wordt normaal gesproken uitbundig gevierd, maar wel vanuit het innerlijk, met bezinning. Volgens Ramnewash zullen veel gezinnen stil staan bij de moeilijke omstandigheden waarin we nu leven, “We moesten stil staan, we moesten nadenken en ik denk dat dat in heel veel gezinnen centraal zal zijn, bij elkaar zijn in goede gezondheid”, zo besluit hij. Shubh Divali!