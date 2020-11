Alicia Keys en The Great Communicators in De Nieuwe Van Nierop

VIDEO: Sinterklaas in quarantaine

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop van Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer verse muziek van Alicia Keys en The Great Communicators (foto).

The Great Communicators uit Den Haag braken vier jaar terug door en daarna bleef het even stil – tot dat ze dit jaar weer bij elkaar kwamen met een paar toffe tracks als gevolg. Vanavond hoor je hun derde single. Alicia Keys heeft pas net haar album uit of ze komt al weer met een song die daar niet opstaat: een prachtig pianoduet met Brandi Carlile.

Verder komen nieuwe releases voorbij van Jade Bird, Goldband, Kylie Minogue, Inez, Patrick Watson, Julien Baker, Birdy, Dyzack en Krystl. Tevens een top 3 met hoogtepunten van het Crossing Border Festival.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.