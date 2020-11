VIDEO: Sinterklaas in quarantaine

Burgemeester Van Zanen brengt kindertekeningen naar Sinterklaas

Burgemeester Jan van Zanen mocht zaterdag op bezoek bij Sinterklaas in het Pietenhuis. In plaats van de traditionele intocht was er een speciaal Sinterklaasjournaal. Verschillende burgemeesters mochten bij Sinterklaas op bezoek.

Burgemeester Van Zanen was de eerste burgemeester die op audiëntie mocht komen bij de Sint. Hij kwam allemaal mooie tekeningen van Haagse kinderen brengen en uiteraard ook een blikje Haagse Hopjes.

Beeld: NPO.