Drie Haagse kandidaten op verkiezingslijst Partij voor de Dieren

Op de verkiezingslijst voor de Partij voor de Dieren staan drie Hagenaars. Dat heeft de partij zondag bekend gemaakt tijdens de presentatie van de concept-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar. Hagenaar Christine Teunissen is na lijsttrekker Esther Ouwehand de nummer 2 op de Kamerlijst. Haags raadslid Robert Barker en fractievertegenwoordiger Leonie Gerritsen hebben plek 19 respectievelijk plek 24 op de lijst gekregen.

Christine Teunissen is op dit moment Eerste Kamerlid voor de PvdD. Na de verkiezingen zal deze nummer 2 naar alle waarschijnlijkheid Tweede Kamerlid worden aangezien de Partij voor de Dieren momenteel 4 Kamerzetels heeft. Van 2014 tot 2018 was Teunissen gemeenteraadslid in Den Haag en zette zij zich onder andere in tegen het verdwijnen van groen en voor een duurzaam voedselbeleid binnen de gemeente.

Haags fractievoorzitter Robert Barker werd in 2014 politiek actief voor de PvdD. In 2018 werd hij raadslid en een jaar later nam hij het stokje van Teunissen over als fractievoorzitter. Hij zet zich in om Den Haag te vergroenen en verduurzamen.

Nieuwkomer Gerritsen is sinds drie jaar actief als fractievertegenwoordiger. Daarnaast is zij werkzaam als beleidsmedewerker van de Haagse fractie. In de gemeenteraad zet zij zich in tegen vuurwerk, voor emancipatie en voor een duurzaam evenementenbeleid. Zij wil zich naast het groene programma van de Partij voor de Dieren graag inzetten voor emancipatie en diversiteit.

Foto: Christine Teunissen in de studio van Den Haag FM.