Tweede Kamerlid Martin Wörsdörfer niet op VVD-lijst: ‘Ik was niet zo zichtbaar’

Het Woordenrijk terug op de radio

Meer in

Het Woordenrijk is terug op de radio. Medewerkers en bevriende schrijvers van dit poëzie- en boekenprogramma hebben thuis opnames gemaakt en die hoor je zondagavond om 20:00 op Den Haag FM. Omdat taal, gedichten, verhalen & muziek een manier zijn om je gedachten te uiten, of het nu om hoop of angst gaat. Zoals het begin van ‘Het laatste sprookje’:

De 2000 rijkste mannen van de wereld waren door de coronacrisis nog veel rijker geworden. Maandenlang wreven ze in hun handen van plezier. Maar toen opeens knapte er iets. ‘Knek, plop, krak, pleng’, klonk het, als rijpe beukennoten. Ineens hadden ze geen zin meer in geld en status. En in macht. Echt helemaal niet. Zomaar.

Aldus de Haagse schrijver Marike Verheul in haar bijdrage voor deze Woordenrijk. Verder hoor je poëzie van Edwin Fagel, Alexander Franken, Edith De Gilde, een boekentip van Corina Maduro, een storytelling van Will O the Whisperer en muziek van Kristel Snellen & Arno Loriaux en Anne-Tjerk Mante met zijn inzending voor de museum-muziek-wedstrijd Art-rocks. Verder komen enkele hoogtepunten van het Crossing Border-festival voorbij, zoals Amara van der Elst, Manu, Anthony Anaxagorou, broeder Dieleman, Anna B Savage en Nana Adjoa.

Samenstelling & presentatie: Ricco van Nierop

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).

Het Woordenrijk is elke zondag van 20 tot 21 uur te beluisteren en wordt gemaakt door Harry Zevenbergen, Ricco van Nierop en Rene Schaarenburg.