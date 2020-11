Tweede Kamerlid Martin Wörsdörfer niet op VVD-lijst: ‘Ik was niet zo zichtbaar’

De reden dat Tweede Kamerlid Martin Wörsdörfer niet terugkeert op de kandidatenlijst van de VVD, is omdat de selectiecommissie van de partij vindt dat hij niet zo zichtbaar was. Dat zei de Scheveninger zaterdag in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM.

‘Ik was niet zo zichtbaar. Ik vind dat ook wat minder interessant’, zo luidde zijn verklaring. ‘Je moet gewoon het verschil maken voor de mensen.’

De selectiecommissie van de VVD wil bij kandidaat-Kamerleden ‘een compleet beeld’, zo betoogde hij. ‘De laatste anderhalf jaar doe ik jeugdzorg, daarvoor had ik economie in mijn portefeuille. Daar was ik niet heel zichtbaar in. Dat komt doordat ik veel meer op de inhoud bezig ben: je bent op pad en je gaat het land in. Dat vind ik ook mooi om te doen. Maar ik was niet zo zichtbaar. ‘Is het plaatje dan wel compleet?’, is dan de vraag? Het antwoord van de partij is dan: ‘Nee’.’ Wörsdörfer concludeerde teleurgesteld: ‘Kennelijk pas ik dan niet in dat plaatje.’

Het Kamerlid is nog niet met zijn afscheid bezig. ‘Ik zal mij tot mijn laatste minuut als Kamerlid in blijven zetten voor onder meer betere jeugdzorg. Dat onderwerp heeft mij echt gegrepen en ik zie mijzelf daarin actief blijven. Maar dat is voor ná de aanstaande verkiezingen.’ Hij wil wel politiek actief blijven. Zou hij het lijsttrekkerschap voor de Haagse VVD leuk vinden? ‘Natuurlijk! Is toch gaaf.’ Of dat bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2022 zal zijn, daar heeft hij ‘nog geen mening over’. Even later: ‘Ik zal er eens over nadenken.’

Wörsdörfer zat sinds 2017 in de Tweede Kamer als woordvoerder jeugdbeleid, jeugdwet, jeugdgezondheidszorg, armoede en schuldhulpverlening. Voordat hij Tweede Kamerlid werd, was hij belastingadviseur. Daarnaast was hij ruim acht jaar lid van de Haagse gemeenteraad.