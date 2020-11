Alicia Keys en The Great Communicators in De Nieuwe Van Nierop

VIDEO: Sinterklaas in quarantaine

Sinterklaas is weer in het land, maar dit jaar is er van alles aan de hand. Door corona kan er haast niks doorgaan, en mogen we niet met z’n allen in de Scheveningse haven staan. Maar wees niet getreurd, jullie worden door mediapartner Omroep West toch nog opgefleurd. Zij maakten een speciale uitzending met de sint. De uitzending is hieronder terug te kijken.

Foto’s: Richard Mulder.