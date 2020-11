Coronavirus: 135 nieuw gemelde positieve tests in Den Haag

In de afgelopen 24 uur zijn er in Den Haag 135 nieuw gemelde positieve tests bijgekomen, dat valt op te maken uit de cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daarnaast zijn er 19 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld en werden er geen nieuw gemelde overlijdens geregistreerd. Het aantal dagelijks gemelde besmettingen in Den Haag is iets hoger dan zondag (113) en lager dan zaterdag (156) het geval was.

Landelijk gezien is het aantal nieuwe coronagevallen is voor de derde dag op rij gedaald. Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 4873 positieve tests geregistreerd. Het aantal sterfgevallen door corona steeg afgelopen etmaal met 45, evenveel als de dag ervoor. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven.

In de Haagse regio zijn er inmiddels tien testlocaties te vinden, in Escamp werd vandaag een nieuwe locatie geopend en in Laak is de komende twee weken een testbus te vinden.