Foutje: GroenLinks-wethouder vraagt PVV-raadslid om advies over duurzaamheidsmiljoenen

Wethouder Liesbeth van Tongeren heeft abusievelijk een intern bedoelde mail gestuurd aan PVV-raadslid Karen Gerbrands, dat valt op te maken uit een tweet van het raadslid. “Incompetente GroenLinks-wethouder mag 200 miljoen euro Haags belastinggeld over de balk smijten voor duurzaamheid maar heeft geen idee waar ze mee bezig is. Gelukkig is ze naar de juiste persoon gekomen voor advies. Nu maar hopen dat ze mijn advies opvolgt en snel vertrekt!”

Gerbrands stelt in een reactie voor dat de wethouder haar biezen pakt. “Die 200 miljoen euro kan je dan terugstorten naar de Haagse belastingbetaler in plaats van verbrassen aan een onnodige en onrendabele energietransitie.” In de mail vraagt de wethouder: “Kan jij kijken wat wij nu aan uitleg hebben over ’t Eneco bestedingsplan? De kranten hadden het nog t beste samengevat.”

“Oeps. Foutje van mij. Is een oud intern concept en had niet verstuurd moeten worden”, laat wethouder Van Tongeren in een reactie op Twitter weten.