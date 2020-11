Hagenaars in Utrecht aangehouden met 100.000 euro cash in auto

“Frans heeft fractievoorzitterschap opgegeven om derde viool te spelen bij Hart voor Den Haag”

50PLUS Den Haag is niet te spreken over de aansluiting van oud-fractievoorzitter Frans Hoynck van Papendrecht bij Hart voor Den Haag/ Groep de Mos. Vrijdag werd bekend dat het raadslid zich aansluit bij de partij van Richard de Mos en daarmee de oppositiepartij laat groeien tot een fractie met negen zetels. 50PLUS spreekt op Twitter van zetelroof en kiezersbedrog. “Hij was al niet het type politicus wat actief de wijken in geweest is. Daarin heeft hij mensen bij 50PLUS teleurgesteld en nu geeft hij zijn fractievoorzitterschap op om derde viool te spelen bij Hart voor Den Haag”, zegt Geert Tomlow namens 50PLUS Den Haag. Tomlow stond op een tweede plek op de kieslijst van de partij en is beoogd lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

“Het is kiezersbedrog. Er hebben mensen in 2018 op 50PLUS gestemd. En vervolgens ga je er zó mee aan de haal. Hij heeft een stem in de raad, die heeft hij van ons gestolen”, zegt Tomlow tegen Den Haag FM. “Niet alleen heeft hij de zetel gekaapt, maar hij heeft 50PLUS buitenspel gezet.” Tomlow betoogt dat het, hoewel toegestaan, niet fair is dat Hoynck van Papendrecht zijn zetel heeft behouden. “Ze hebben niet op hem gestemd, ze hebben op ideeën gestemd. Omdat hij op nummer 1 staat krijgt hij simpelweg meer stemmen. Het kan, maar de vraag is of het kies is of behoorlijk. Daar gaat het mij om.”

Ook Lex Kraft van Ermel sprak zich negatief uit over de overstap: “Als oud raadslid voor Groep de Mos en oud regionaal bestuurder van 50plus vind ik dit een dikke middelvinger naar 50plussers in Den Haag en naar ombudspolitiek die Hart voor Den Haag nastreeft. Frans had zijn zetel moeten teruggeven aan 50Plus Den Haag.”

Jammer. Verraad aan 50plus stemmers in Den Haag een een dikke middelvinger naar de ombudspolitiek. https://t.co/gb1x67MdBp — Lex Kraft van Ermel (@kve52) November 13, 2020

“Binnen 50PLUS zijn we pislink over zijn werkwijze”, vertelt Tomlow nu over zijn oud-collega. “Frans heeft zichzelf benoemd als raadslid. Frans wilde het graag doen. Alle stappen die hij heeft gezet zijn gericht op eigen gewin.” Volgens Hoycnk heeft hij niet aan geloofwaardigheid verloren door zijn vele overstappen. “Ik had liever ook gezien dat alles vanaf het begin goed was gegaan en stabiel was gebleven, maar dat is niet zo”, zei hij tegen mediapartner Omroep West. “Dat is jammer, maar ik heb een belofte gedaan aan mijn kiezers en als ik de partijprogramma’s over het ouderenbeleid van Groep de Mos en het onze naast elkaar leg, dan zijn er heel veel overeenkomsten.”

Nu maar hopen dat ze bij @GDMDenHaag weten wie ze binnenhalen…. van @50pluspartij naar @PvdT van Krol naar eigen fractie en nu de Mos… Raadslid Frans Hoijnck van Papendrecht stapt over naar Hart voor Den Haag https://t.co/MK2bSfJTU5 — 50PLUS Den Haag (@50plusDen) November 13, 2020

In mei werd duidelijk dat Hoynck van Papendrecht Henk Krol volgde toen hij vertrok bij 50PLUS en zijn eigen Partij voor de Toekomst (PvdT) oprichtte, een partij waar Krol inmiddels ook niet meer bij betrokken is. “Krol dacht ‘ik kan het beter zelf doen’, daar is Frans in meegegaan”, zo vertelt Tomlow. “Als je je koppelt aan een persoon kan je heel snel de mist in gaan. Dat is een gevaar, dat je als politicus op een persoons gedreven politieke inzet. Dan gaat het mis: je moet gaan voor het idee van een partij. Frans heeft een keuze gemaakt. Voor hetzelfde geld was het goed uitgepakt, dat is nu niet het geval geweest.”

Na het vertrek van Krol bij de PvdT is Hoynck van Papendrecht korte tijd als Fractie Hoynck in de raad gaan werken, nu is hij raadslid voor Hart voor Den Haag/ Groep de Mos. “Als Frans had gezegd het niet eens te zijn geweest met 50PLUS, zou zijn opgestapt en hij had met Krol een nieuwe partij opgezet dan was het netjes. Dat is het nu niet. Het zou netter zijn geweest dat ie na de moeilijkheden bij Krol had gezegd de zetel terug te geven aan 50PLUS.”

Kiezers op 50PLUS Den Haag worden nu voor de 3e keer verrast. Hun stem wordt nu verkocht aan @GDMDenHaag door de zetelrover @FransHoijnck Hoe belazer je je kiezer om maar te blijven zitten @50pluspartij @50plusDen https://t.co/FEbsn1YdxR — 50PLUS Den Haag (@50plusDen) November 13, 2020

‘Vooruitgang bij de partij’

“Wij als 50PLUS willen heel graag politiek actief blijven in Den Haag”, zegt Tomlow vooruitblikkend op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. “Op allerlei vlakken zie ik vooruitgang bij de partij.” Landelijk gezien kreeg de partij na het vertrek van Krol een nieuw gezicht als lijsttrekker: Liane den Haan, in de peilingen is de partij gedaald naar nul tot twee zetels. “De peilingen zijn nog niet waar ze zijn moeten. Het wordt hard werken. We zijn op allerlei manieren bezig mensen te overtuigen dat 50PLUS er is voor het bewaken van belangen van de ouderen.”

‘Voor ons moet duidelijk zijn hoe betrouwbaar De Mos is’

Wanneer 50PLUS weer een plek krijgt in de raad, dat kan bij nieuwe verkiezingen of bij vertrek van Hoynck van Papendrecht uit de raad, dan zal er wat Tomlow betreft niet direct sprake zijn van een samenwerking met Hart voor Den Haag/ Groep de Mos. “Zolang het onderzoek (van het Openbaar Ministerie naar de ex-wethouders van Hart voor Den Haag, red) loopt niet. Stel dat ik terugkom in de raad dan zal die samenwerking niet snel terugkomen. Voor ons moet duidelijk zijn hoe betrouwbaar De Mos is. Maar dat speelt nu niet. Je kan niet met een politieke partij samenwerken die onder een vergrootglas ligt bij justitie.