GGD Haaglanden opent nieuwe coronatestlocaties in Laak en Escamp

In Den Haag opent GGD Haaglanden maandag twee nieuwe coronatestlocaties: in Laak en Escamp. De testlocaties zijn een samenwerking tussen GGD Haaglanden, Rode Kruis en de gemeente Den Haag. Met de opening van de nieuwe testlocaties zijn er nu tien testlocaties in de regio Haaglanden te vinden.

In stadsdeel Laak is de komende twee weken een testbus te vinden in de Jan van Beersstraat, daarvan wordt later bepaald of deze langer blijft staan. Ook is het in Laak mogelijk om zonder afspraak langs te komen, een test wordt dan gedaan mits dat mogelijk is.

In Escamp is een teststraat ingericht op de parkeerplaats van het Rode Kruis aan de Zilverstraat 2. Beide locaties zijn toegankelijk voor voetgangers, fietsers, mindervalidevoertuigen en auto’s.

Andere corona-testlocaties in de Haagse regio zijn te vinden bij HMC locatie Bronovo in Den Haag, bij Aegon op de grens van Den Haag en Leidschendam-Voorburg, in Naaldwijk, in Nootdorp, in Delft, in Zoetermeer en in Rijswijk. Een afspraak maken voor een test kan online of door te bellen met 0800-1202.