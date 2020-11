“Goed voor je ontwikkeling om in 72 uur een film te maken”

Voor het vierde jaar op rij zal Den Haag in december het toneel zijn voor de filmwedstrijd 72hrs The Hague, daarbij moeten filmmakers -uit Den Haag- in 72 uur tijd een volledige productie draaien. “Van script tot eindresultaat”, vertelt filmmaker Freek Henkes in Haags Bakkie op Den Haag FM. Daarnaast zijn de teams verplicht om een voorwerp en zin aangereikt door de organisatie verwerken in de film. “Er wordt verwacht dat je in een korte tijd keuzes maakt.”

“We leven in een aparte tijd waarin het moeilijker wordt om films te maken. Juist om die demotivatie van creatie tegen te gaan willen we juist iets meegeven waarbij filmmakers worden uitgedaagd om tóch eraan mee te doen. Het is echt gewoon heel goed voor je ontwikkeling om in zo’n korte tijd wat te maken. Pak die camera en ga de straat op.”

Door middel van 72hrs The Hague moeten filmmakers elkaar meer vinden in Den Haag. “Film maak je samen. Er is heel veel talent in Den Haag, maar iedereen zit op zijn eigen eilandje. Het is eigenlijk een missie van mij en Stephan (Evenblij, red) en een aantal anderen om een soort van filmklimaat hier in Den Haag te creëren waarbij we weten wie wat doet om samen mooiere en grotere producties te maken.”

Het idee voor het Haagse filmwedstrijd komt voort uit de 48hours-filmwedstrijden die wereldwijd worden georganiseerd. “Het is overgewaaid uit Amerika. Er is een aantal steden in Nederland die daar aan meedoen. Den Haag deed daar niet aan mee. Ook om het Haags filmklimaat te stimuleren dachten we: ‘we maken onze eigen variant’.” De vierde editie van de filmwedstrijd vindt plaats in het tweede weekend van december, inschrijven kan tot 2 december.