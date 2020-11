OM: verdachte beschieting ambassade had terroristisch oogmerk

De 40-jarige Zoetermeerder die vastzit op verdenking van het beschieten van de ambassade van Saoedi-Arabië in Den Haag, zou hebben gehandeld met een terroristisch oogmerk. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM), schrijft mediapartner Omroep West. Maandag werd al besloten dat de man langer vast blijft zitten.

‘De man wordt verdacht van het plegen van geweld tegen een gebouw van een internationaal beschermd persoon, poging moord dan wel doodslag op de bewaker van dit gebouw en bedreiging, alles met een terroristisch oogmerk’, laat het OM weten. ‘Het terroristisch oogmerk blijkt eruit dat de verdachte met zijn daad zijn wil lijkt te willen opleggen aan de ambassade.’

De verdachte werd donderdagmiddag aangehouden in Zoetermeer. De politie is nog op zoek naar mensen die hem hebben gezien rond het moment dat er werd geschoten op de ambassade van Saoedi-Arabië in Den Haag.