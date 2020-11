PvdD-senator Teunissen op weg naar Tweede Kamer: “Levenslang laten leiden door mijn idealen”

De wens om voor de Partij voor de Dieren (PvdD) de Tweede Kamer in te willen is een “logische stap”, dat zegt kandidaat-Kamerlid Christine Teunissen. “Dit is zeker wat ik wil. Ik ben sinds mijn 14e vegetariër. Dat gebeurde op het moment dat ik vreselijke beelden zag uit de vee-industrie waarbij kleine biggetjes werden afgemaakt. Toen dacht ik: ‘Dit kan echt niet zo’, dus dat begon al vroeg. Mijn hele leven door heb ik mij laten leiden door mijn idealen. Heel graag wil ik verandering brengen”, vertelt Teunissen in Haags Bakkie op Den Haag FM.

“Je ziet dat de natuur achteruit gaat. Je ziet dat we te maken hebben met een klimaatcrisis. Je ziet doordat we op een bepaalde manier met dieren en de natuur omgaan te maken hebben met dierziektes: zoönose, die overslaan op de mens. Corona is daar een voorbeeld van. Maar je ziet nu ook dat er risico’s zijn met de vogelgriep en de varkenspest en dat komt omdat we veel te veel dieren op elkaar houden. Daar waren ziektes rond, die kunnen overslaan op de mens. Dat is hartstikke gevaarlijk.” De PvdD staat onder meer een krimp van de veestapel voor. “Dat is hard nodig, niet alleen voor onze eigen gezondheid, maar ook voor het klimaat. Dat zijn zaken waar ik me heel hard voor wil inzetten in de Tweede Kamer.”

Raadslid, senator en Tweede Kamerlid

Zondag werd bekend dat Teunissen op de tweede plek staat van de conceptkandidatenlijst van PvdD. Eerder was ze van 2014 tot 2018 fractievoorzitter van de PvdD in de Haagse gemeenteraad, daarnaast was (2015-2018) en is (2019-heden) ze voor haar partij senator in de Eerste Kamer. “Het is allebei belangrijk, en het heeft allebei een andere rol. De Tweede Kamer is natuurlijk heel belangrijk in het agenderen en het controleren van de regering. En om nieuwe initiatieven op te stellen”, zegt Teunissen. “Daarnaast heb je de Eerste Kamer, die zit wat meer in de luwte. Dat is ook wel goed, omdat je eigenlijk een soort dijkbewaking hebt in de Eerste Kamer.” Ze bepleit daarbij de controlerende taak van de senatoren.

“Wat zo mooi is aan de Tweede Kamer is dat je allerlei initiatieven kunt ontplooien om een einde te maken aan de misstanden die je ziet. Daarom wil ik de Tweede Kamer in.” De Tweede Kamer is niet geheel onbekend terrein voor Teunissen, ze nam er eerder al plaats op een zetel toen toenmalig fractievoorzitter Marianne Thieme met ziekteverlof ging.

Naast Teunissen zijn ook de huidige fractievoorzitter van de PvdD in Den Haag, Robert Barker (19), en fractievertegenwoordiger Leonie Gerritsen (23) te vinden. De kandidatenlijst van de PvdD wordt op 13 december vastgesteld door het congres worden vastgesteld.

Ex-collega’s Haagse raad

De kans bestaat dat Teunissen in Den Haag flink wat ex-collega’s uit de Haagse raad treft: Pieter Grinwis staat voor de ChristenUnie op een vijfde plek, Hanneke van der Werf staat voor D66 op 3, Richard de Mos wil met Code Oranje de Kamer in en de oud-fractievoorzitters van SP Den Haag, Bart van Kent (plek 8) en Hanne Drost (plek 12), staan op de lijst voor de SP.