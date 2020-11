Samantha de Jong bevallen van derde kind

Samantha de Jong, ook wel bekend als Barbie, is maandag bevallen van een zoon. Dat schrijft mediapartner Omroep West. De jongen heet Djemino Marco Meerts. Dat laat Barbie op Instagram weten.

‘Daar is die eindelijk onze mooie kleine man Djemino Marco Meerts, alles is goed gegaan, zo trots dat ik ben’, schrijft ze op Instagram.

Het is het derde kind voor de realityster. Samen met haar ex-man Michael van der Plas kreeg zij eerder Angelina (8) en Milano (5). Ze heeft nu al een tijdje een relatie met Gerrit Meerts.

Samantha raakte in april, toen ze al zwanger was, betrokken bij een auto-ongeluk op de Schenkkade in Den Haag. De bestuurder van de auto verloor de macht over het stuur en knalde tegen het hekwerk van een viaduct. Samantha zat naast de bestuurder en raakte gewond.

Foto: Instagram Samantha de Jong